دولي

نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات لهذا السبب

نتنياهو يمنع وزراء حكومته من السفر إلى الإمارات لهذا السبب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين كبار، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حظر سفر وزراء الحكومة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة حتى يذهب في زيارة رسمية إلى البلاد. 

وقال مسؤولون إماراتيون إنه في هذه المرحلة لا يوجد وقت لنتنياهو لزيارة أبو ظبي، بحسب ما جاء على موقع (واللا) الإسرائيلي. 

وبحسب الموقع، ففي الأسابيع الأخيرة، اتصل العديد من الوزراء بمكتب رئيس الوزراء وأبلغوا أنهم مهتمون بالذهاب إلى الإمارات لعقد اجتماعات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون. 

وأشار الموقع، إلى أنه من بين الوزراء الذين أرادوا السفر إلى الإمارات كانت وزيرة النقل ميري ريغيف، وقال مسؤولون كبار إن "نتنياهو استخدم حق النقض ضد زيارة ريغيف إلى الإمارات وطلب عدم تعليقها حتى إشعار آخر". 

وأشاروا إلى أن نتنياهو مهتم بأن يكون أول سياسي إسرائيلي يزور الإمارات العربية المتحدة منذ توقيع اتفاقية السلام وعندها فقط يسمح لوزراء الحكومة الآخرين بالسفر إلى هناك للقاء نظرائهم.

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