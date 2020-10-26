الاحتلال يصور منزلاً و"بركسات" في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

قرية الولجة - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي منزلاً و"بركسات" لتربية الخيول والمواشي في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.



وقال الناشط الشبابي في الولجة أحمد عوض الله، إن قوة من جيش الاحتلال يرافقها موظفون من بلدية الاحتلال في القدس، اقتحمت منطقة "خلة السمك" وسط القرية، وصورت منزلا و"بركسات" تعود للمواطن مجدي حمدان.



وأشار عوض الله إلى أن الاحتلال أخطر المواطن حمدان قبل شهرين بهدم منزله والبركسات بحجة عدم الترخيص.