شاهد: أبو نعيم يتفقد المعسكر المغلق للطلاب الجدد بكلية "الرباط"















رام الله - دنيا الوطنتفقّد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اللواء توفيق أبو نعيم، صباح الإثنين، المعسكر المغلق للطلاب الجدد بكلية الرباط الجامعية في مقرها بمحافظة خانيونس.ورافق أبو نعيم خلال الزيارة، كلّ من عميد كلية الرباط العميد ناصر سليمان، ومجلس إدارة الكلية، وعدد من الضباط، وفق ما نقل موقع وزارة الداخلية بغزة.وثمّن أبو نعيم جهود الكلية المبذولة في إعداد الطلاب الجدد وتدريبهم، وصقل شخصيتهم العسكرية، مؤكداً أن الكلية تقدم روافد جديدة من الضباط المؤهلين علمياً وجسديًا للعمل ضمن أجهزة وإدارات وزارة الداخلية والأمن الوطني.واستعرض الطلبة المستجدون خلال الزيارة عروضاً عسكرية متنوعة، من وحي التدريبات التي خاضوها خلال فترة مكوثهم في المعسكر التدريبي المغلق.