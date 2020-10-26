طوباس: قرار بإغلاق النيابة العامة في المحافظة بسبب (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
قررت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، إغلاق النيابة العامة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
وقالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم "إغلاق النيابة المدنية لمدة 24 ساعة لأغراض التعقيم، لظهور إصابة لأحد الموظفين بفيروس (كورونا).
قررت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، إغلاق النيابة العامة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).
وقالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم "إغلاق النيابة المدنية لمدة 24 ساعة لأغراض التعقيم، لظهور إصابة لأحد الموظفين بفيروس (كورونا).
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