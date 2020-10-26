طوباس: قرار بإغلاق النيابة العامة في المحافظة بسبب (كورونا)

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قررت محافظة طوباس والأغوار الشمالية، اليوم الاثنين، إغلاق النيابة العامة، بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقالت في تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): إنه تم "إغلاق النيابة المدنية لمدة 24 ساعة لأغراض التعقيم، لظهور إصابة لأحد الموظفين بفيروس (كورونا).