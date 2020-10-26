جامعة بيرزيت الأولى فلسطينياً و47 عالمياً في مسابقة (IEEEXtreme) العالمية

العالمية، التي تنظمها جمعية مهندسي الكهرباء والإلكترونيات (IEEE) العالمية، وشارك بها لهذا العام 3503 فرق من جميع أنحاء العالم.



وتقوم المسابقة على حل مسائل في البرمجة على مدار يوم كامل في ظل أجواء حماسية، يعيشها طلبة من كل أنحاء العالم في نفس الوقت، حيث تنظم هذه المسابقة بشكل سنوي.



وانطلقت المسابقة الساعة الثانية من فجر يوم السبت 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2020، ولمدة 24 ساعة متواصلة، واستضافت وحدة الريادة والإبداع فرق جامعة بيرزيت، الذين عملوا بجهد لحل عدد كبير من المسائل البرمجية المنوعة، والتي طرحت من قبل لجنة مختصة ووفق معايير عالمية.



وقال أستاذ هندسة الحاسوب، ومنسق الفرع الطلابي لـ (IEEE) في جامعة بيرزيت، د. واصل غانم: إن مستويات الأسئلة لهذا العام كانت الأصعب منذ أعوام، ولكن بجهود الطلبة وتحضيرهم وتدريباتهم المستمرة كانت النتيجة ممتازة على المستويين المحلي والعالمي، حيث تقدمت جامعة بيرزيت على مستوى العالم 37 مركزاً عن العام الماضي، لتصبح في فئة أفضل 50 جامعة عالمياً في مسابقة (IEEEXtreme).



وأضاف: "شاركت الجامعة بثماني فرق طلابية، وكان هناك التزام كامل بمعايير السلامة، وحصلت هذه الفرق، إضافة إلى المركز الأول محلياً، المركزين الثاني والرابع".



رام الله - دنيا الوطنحصلت جامعة بيرزيت على المرتبة الأولى على مستوى الوطن، والمرتبة 47 على مستوى العالم بمسابقة (IEEEXtreme)