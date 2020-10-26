أردوغان يدعو الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية

رجب طيب أردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يتبع سياسة كراهية للإسلام، وهذه السياسات العنصرية، هي أمراض عقلية، داعياً الأتراك إلى مقاطعة البضائع الفرنسية.



جاء ذلك، على خلفية التوتر الناجم عن قضية الرسوم (الكاريكاتورية) المسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم.



وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): "أوجه نداء إلى شعبي وأقول: لا تشتروا المنتجات الفرنسية أبداً"، داعياً زعماء العالم؛ للوقوف إلى جانب المسلمين المظلومين في فرنسا.



وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي، بحاجة لـ "علاج عقلي"، وقال: إن "التهجم على الإسلام والمسلمين بدأ من زعيم فرنسا المحتاج لعلاج عقلي".



وأضاف، أن "العداء للإسلام والمسلمين، أصبح سياسة مدعومة على مستوى الرؤساء في بعض الدول الأوروبية".