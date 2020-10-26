طالع: تفاصيل الخارطة الوبائية لفيروس (كورونا) في قطاع غزة













غزة- دنيا الوطننشرت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تحديث الخارطة الوبائية لمصابي فيروس (كورونا) في محافظات القطاع.وكانت الصحة، أعلنت صباح اليوم، عن تسجيل 152 إصابة و85 حالة تعافٍ جديدة من فيروس (كورونا) في قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي بلغ 5594 إصابة.