انتهاكات جسيمة بحق الأسيرات الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية

طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، والذي يصادف 26 تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، المؤسسات الحقوقية والإنسانية والدولية، التى تعمل في شؤون المرأة بوقف الانتهاكات بحق (39) أسيرة فلسطينية في السجون الإسرائيلية.





وبينت، أن من بينهن أسيرتين من قطاع غزة، وهن (الأسيرة نسرين أبو كميل (46 عاماً) والمعتقلة منذ 18 تشرين الأول/ أكتوبر2015 ومحكومة 6 سنوات، والأسيرة سمر أبو ضاهر(37 عاماً) من مدينة خانيونس، والمعتقلة منذ 6 كانون الأول/ ديسمبر 2018 والمحكومة سنتان ونصف)، وكلتاهما مريضتان وتشتكيان من الإهمال الطبي، واعتقلتهما سلطات الاحتلال، أثناء عبورهما معبر بيت حانون/ إيرز في حادثتين منفصلتين.





وقالت الهيئة بغزة: إن إدارة مصلحة السجون، تقوم بانتهاكات كثيرة بهدف التضييق على الأسيرات كسياسة الاستهتار الطبى، والتفتيشات والاقتحامات، وعدم السماح لهن بإدخال احتياجاتهن من الخارج مع الأهالي، والمعاملة السيئة من قبل إدارة السجون خلال الاعتقال والتحقيق وفى السجون وأثناء النقل في البوسطة وكذلك الاهمال الطبي.





وأضافت الهيئة بغزة، أن هناك اجراءات مشددة بحقهن لم تنقطع، كالغرامات والاحكامة الردعية والتحقيق القاسي ووضع العراقيل امام اانتظام الزيارات، فيما لم يسمح لأهالي الأسيرتين أبو كميل وأبو ظاهر بالزياراة منذ بدء أزمة (كورونا) في المنطقة في آذار/ مارس الماضي، ولم توفر لهم إدارة السجون أدوات بديلة للتواصل.





وأشارت الهيئة إلى أن أن الأسيرات يتعرضن للتفتيشات المهينة، ومنعهن من تقديم امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والالتحاق بالجامعة، وعدم إدخال الكتب، وعدم توفير العلاج اللازم للمريضات منهم.

رام الله - دنيا الوطن