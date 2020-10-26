الوزير أبو جيش يكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

تزامنا مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وضمن سلسلة زيارات ميدانية تقوم بها وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، نفذ وزير العمل د. نصري أبو جيش زيارة لشركة مدى للاتصالات المشغلة لعدد كبير من النساء، حيث تبلغ نسبة العاملات في مدى حوالي 40% من نسبة الموظفين، وتعمل الشركة على تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، وقوانين العمل، وتوفير بيئة محفزة وآمنة ولائقة لعمل المرأة، وتأتي هذه الزيارة التزاما بخطة وزارة العمل في الحفاظ على حقوق النساء العاملات ومراقبة بيئة العمل المشغلة لهن، من خلال جهود الإدارة العامة للتفتيش ووحدة النوع الاجتماعي.





وقد استهدفت الوزارة منذ عدة سنوات القطاعات المشغلة للنساء بشكل مكثف، من خلال عدد من الحملات للتأكد من عدم وجود تجاوزات بحقها، والتزام تلك المنشآت بمعايير منظمة العمل الدولية، وزيادة التوعية والارشاد بحقوق النساء في سوق العمل، والتوعية بأهمية تقديم الشكاوى في حال تعرضت لأي نوع من أنواع الانتهاكات، وللتشديد على الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من المنشآت المستهدفة.





وأكد أبو جيش خلال جولته في شركة مدى للاتصالات أن الوزارة تقوم بتعزيز وتقوية المواد الخاصة بحقوق النساء في قانون العمل، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية وحملات للمفتشين تستهدف عدد من القطاعات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير شروط لائقة لعمل النساء، ومراقبة الأعمال الخطرة والضارة بالصحة التي يمنع تشغيل النساء بها.





كما قام أبو جيش بتهنئة وتكريم النساء العاملات في شركة مدى بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، مثمنا جهودهن في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني خلال جائحة كورونا.





رام الله - دنيا الوطن