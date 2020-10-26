"الخارجية" تدعو الراغبين بالسفر للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم التسجيل لديها

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلن فريق العمل المختص بتسهيل سفر الطلبة والمواطنين في وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية، عن فتح باب التسجيل الإلكتروني للمواطنين الراغبين في السفر إلى كل من الكويت، ودبي، وقطر، والرياض، والدمام، ولندن، وفرانكفورت، والولايات المتحدة الامريكية، والقاهرة، وذلك على الرابط التالي:



http://www.mofa.pna.ps/evacuation



وأشارت الى أن باب التسجيل، سيفتح في تمام الساعة 12 ظهر هذا اليوم الاثنين، ويغلق في تمام الساعة السادسة من مساء يوم الأربعاء الموافق 28/10/2020، علماً بأن الهدف من التسجيل في هذه المرحلة حصر الأعداد فقط.