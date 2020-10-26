شؤون فلسطينية

نبيل شعث: مهما كان فلن يكون بايدن بسوء وحماقة ترامب أبدًا

نبيل شعث: مهما كان فلن يكون بايدن بسوء وحماقة ترامب أبدًا
نبيل شعث
خاص دنيا الوطن
قال نبيل شعث، الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني: إن القيادة الفلسطينية، ليس لها أي دخل بالانتخابات الأمريكية، التي ستُجرى الشهر المقبل، وستفرز من يقود أمريكا لمدة أربع سنوات مقبلة، موضحًا أن أي شخص ممكن أن يصل إلى الحكم لن يكون بسوء الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وأكد شعث لـ "دنيا الوطن"، أن الانجاز الوحيد الذي يمكن تقديمه بعد هذه الانتخابات، هو هزيمة ترامب، ومهما كان من سيأتي بعد، جو بايدن أو غيره، فلن يكون بسوء ترامب "الأحمق"، الذي يقود أمريكا للخراب، ويعمل ضد القضية الفلسطينية.

وعما إذا فاز بايدن بالانتخابات، وهل سيتم الطلب منه بإعادة فتح مكتب منظمة التحرير في الولايات المتحدة، وإعادة التمويل الأمريكي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) أشار شعث إلى أنه بالتأكيد، سيتم الطلب بذلك، رغم أنه لن يحدث ذلك على الفور بل سيحتاج وقتًا ليتخذ هكذا قرارات.

وذكر أنه لربما يأخذ وقتًا طويلًا حتى يُشكل حكومته وإدارته، ويضع سياساته ويمررها من خلال المجلسين النواب والشيوخ، وبالتالي علينا أن نتحلى بالصبر، لأنه كما قلت سابقًا فإن من سيأتي بعد ترامب هو أفضل بكثير منه، الذي يعتبر الحليف الاستراتيجي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبشأن المبادرة التي أطلقها الرئيس محمود عباس، من أجل عملية سلام، قال شعث: إن مبادرة أبو مازن، تريد إنهاء احتكار الولايات المتحدة لعملية سلام، وضرورة وضعها تحت الرعاية الدولية من خلال الرباعية الدولية، ووفق الشرعية الدولية، وعلى أساس حل الدولتين.

وأوضح أنه من المتوقع ظهور (فيتو) أمريكي في مجلس الأمن ضد المبادرة الفلسطينية، وبالتالي سيتم الذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتصويت على المبادرة، حيث هناك من يساند دولة فلسطين.

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