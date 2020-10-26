شؤون فلسطينية

فلسطين: 542 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

فلسطين: 542 إصابة وست وفيات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزيرة الصحة، د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 542 إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، في فلسطين، خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت في تقريرها اليومي، بشأن الحالة الوبائية في فلسطين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا)، بلغت 88.4%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8 %، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

وأضافت الوزيرة الكيلة في التقرير اليومي للحالة الوبائية لفيروس (كورونا) في فلسطين، اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 6 وفيات في الضفة الغربية (مواطنة 55 عاماً من سلفيت، مواطنة 76 عاماً من دورا جنوب الخليل، مواطنة 63 عاما من أريحا، مواطنة 75 عاماً من قلقيلية، مواطنة 67 عاماً من العيزرية، مواطن 83 عاما من مجدل بني فاضل بمحافظة نابلس).

وفيما يخص حالات التعافي، فقد سجلت 378 حالة في الضفة الغربية (65 الخليل، 133 بيت لحم، 12 سلفيت، 68 نابلس، 10 قلقيلية، 61 طولكرم، 25 جنين، 4 طوباس)، 192 مدينة القدس، و85 قطاع غزة.

وأضافت أن الإصابات الجديدة، توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (50)، محافظة نابلس (95)، محافظة بيت لحم (54)، محافظة قلقيلية (6)، محافظة رام الله والبيرة (48)، جنين (33)، أريحا والأغوار (13)، سلفيت (14)، طولكرم (25)، طوباس (4)، قطاع غزة (152)، ضواحي القدس (16)، مدينة القدس (32).

ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 6 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

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