دولي

شركة "أسترا زينيكا": لقاح أكسفورد ضد (كورونا) سيكون الأول الذي يتم اعتماده

شركة "أسترا زينيكا": لقاح أكسفورد ضد (كورونا) سيكون الأول الذي يتم اعتماده
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت شركة "أسترا زينيكا" اليوم الاثنين: إن لقاح "أكسفورد" ضد فيروس (كورونا) المستجد، سيكون الأول الذي تعتمده الهيئات التنظيمية.

وأضافت وفق ما نقلت قناة (العربية)، أن اللقاح ضد (كورونا) يحفز الاستجابة المناعية لدى الشباب وكبار السن.

كما ذكرت صحيفة (فاينانشال تايمز)، بأن لقاح "أكسفورد" ضد (كورونا)، يسير جنباً لجنب مع لقاحي "فايزر" و"بيونتيك".

وتحاول شركات الأدوية في العالم، الإسراع في إنتاج لقاحات لفيروس (كورونا) في محاولة لمواجهة تفشيه.

وأصيب أكثر من 43 مليون شخص في العالم، بالفيروس الذي اكتشف في أواخر العام الماضي، فيما توفي مليون ونصف المليون شخص، حتى الآن.

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