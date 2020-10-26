نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن "ريمون"

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات القمع (المتساداة، واليماز، واليمام) قسم (7) في سجن (ريمون)، وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.



وقال نادي الأسير في بيان له: إن إدارة سجون الاحتلال، صعّدت من عمليات الاقتحام، التي تُشكل أبرز أدوات القمع والتنكيل المُستخدمة بحق الأسرى، حيث شهد الأسرى منذ مطلع العام المنصرم 2019، أعنف عمليات الاقتحام، وفيها أُصيب العشرات من الأسرى بجروح منها الخطيرة.



وكانت قوات القمع (المتساداة، ودرور، واليماز) التي تعتبر أعنف قوات القمع، وأكثرها وحشية، قد اقتحمت يوم أمس قسم الأسرى الأشبال (الأطفال) في سجن (عوفر)، ونقتلهم وممثليهم إلى قسم (18)، لتنفيذ عمليات تفتيش.