بيت لحم: القبض على ستة أشخاص من أخطر المطلوبين والخارجين عن القانون



وذكرت إدارة العلاقات العامه والإعلام بالشرطة، أنه وبالمتابعة لملفات القضايا الجنائية والأمنية والفارين من وجه العدالة بمحافظة بيت لحم، وبناءً على المعلومات التي توفرت لدى فرع المباحث العامة في شرطة محافظة بيت لحم، تبين قيام عدد من المطلوبين والخارجين عن القانون، بالهروب من المحافظة، والإقامة في بيت مستأجر في مدينة أريحا.





وعليه؛ قامت غرفة العمليات بشرطة محافظة بيت لحم، بالتواصل مع غرفة العمليات وفرع المباحث العامة في شرطة محافظة أريحا وتزويدهم بالمعلومات، وبالبحث والتحري والمسح لعشرات الشقق المستأجرة، تم تحديد مكان وجودهم، وتم القبض على ستة أشخاص من أخطر المطلوبين والخارجين عن القانون.



وأكدت الشرطة، أنه تم إحضارهم إلى مديرية شرطة محافظة أريحا؛ لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة، اليوم الاثنين، القبض على ستة أشخاص، من أخطر المطلوبين والخارجين عن القانون في بيت لحم.