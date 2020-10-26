لجنة الطوارئ: 55 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

توضيحية

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت لجنة الطوارئ العليا بمحافظة غزة، تسجيل 55 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الدورة الأولى من اليوم الاثنين.



ووفق لجان الطوارئ بمحافظات القطاع، فقد تم تسجيل 31 إصابة جديدة بمحافظة الشمال، و24 في المحافظة الوسطي، وإصابتين بمحافظة خانيونس.



وأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 152 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.