فيديو.. اشتية: الحكومة تُطلق تطبيقاً ذكياً للمساعدة برصد فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء محمد اشتية: إن الحكومة، ستطلق اليوم الاثنين، تطبيقاً ذكياً "أمانكم"، للمساعدة في رصد فيروس (كورونا).وأوضح في مستهل جلسة الحكومة، أن هذا التطبيق، سيساعد الجهات المختصة في تتبع مخالطي المصابين في فلسطين، وهو مجاني وموجود على متجر (Google Play).وفي شأن آخر، قال رئيس الوزراء: إن مجلس الأمن، يعقد اليوم جلسة؛ لمناقشة الطلب المقدم من الرئيس محمود عباس؛ للبدء بخطوات عملية، لعقد مؤتمر دولي للسلام؛ لإنجاز حل الدولتين.وأضاف: نتطلع إلى المزيد من الأمل لهذه الخطوة التي من شأنها، تصويب البوصلة، التي حاولت إدارة الرئيس ترامب حرفها بعيداً عن مبادئ الشرعية الدولية.وطالب اشتية المؤسسات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسير ماهر الأخرس، الذي يدخل يومه الـ 92 في إضرابه ومقاومته بأمعائه الخاوية، عتمة السجن، وقهر السجان.