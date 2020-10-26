شؤون فلسطينية

"الداخلية" بغزة: المحكمة العسكرية تعقد أولى جلساتها بقضية مقتل المواطن جبر القيق

"الداخلية" بغزة: المحكمة العسكرية تعقد أولى جلساتها بقضية مقتل المواطن جبر القيق
الشرطة بعد أن ألقت القبض على قاتل جبر القيق
غزة - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن بدء المحاكمة بقضية مقتل المواطن جبر القيق. 

وقالت الوزارة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المحكمة العسكرية الدائمة، بهيئة القضاء العسكري، عقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن (جبر القيق).

وأضافت: أن الجلسة، عقدت بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية.

وأعلن جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، في 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي، القبض على قاتل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبر القيق قبل عدة أشهر في مدينة رفح جنوب القطاع.

وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، صباح الأحد: إن المباحث العامة في الشرطة، وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم) في قوات التدخل وحفظ النظام، ألقت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي، المتهم بقتل المواطن القيق".

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