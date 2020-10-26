"الداخلية" بغزة: المحكمة العسكرية تعقد أولى جلساتها بقضية مقتل المواطن جبر القيق
غزة - دنيا الوطن
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن بدء المحاكمة بقضية مقتل المواطن جبر القيق.
وقالت الوزارة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المحكمة العسكرية الدائمة، بهيئة القضاء العسكري، عقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن (جبر القيق).
وأضافت: أن الجلسة، عقدت بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية.
وأعلن جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، في 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي، القبض على قاتل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبر القيق قبل عدة أشهر في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، صباح الأحد: إن المباحث العامة في الشرطة، وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم) في قوات التدخل وحفظ النظام، ألقت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي، المتهم بقتل المواطن القيق".
أصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اليوم الاثنين، تصريحاً بشأن بدء المحاكمة بقضية مقتل المواطن جبر القيق.
وقالت الوزارة في التصريح الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن المحكمة العسكرية الدائمة، بهيئة القضاء العسكري، عقدت صباح اليوم الاثنين، أولى جلساتها في قضية مقتل المواطن (جبر القيق).
وأضافت: أن الجلسة، عقدت بعد أن أنهت النيابة العسكرية تحقيقاتها في القضية.
وأعلن جهاز المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، في 13 من أيلول/ سبتمبر الماضي، القبض على قاتل القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جبر القيق قبل عدة أشهر في مدينة رفح جنوب القطاع.
وقال المكتب الإعلامي للشرطة الفلسطينية، صباح الأحد: إن المباحث العامة في الشرطة، وبالتعاون مع وحدة المهام الخاصة (سهم) في قوات التدخل وحفظ النظام، ألقت القبض على المطلوب شادي صبحي الصوفي، المتهم بقتل المواطن القيق".
التعليقات