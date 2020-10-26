الأشغال الشاقة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف دينار لمدان بتهمة بيع مواد مخدرة



جاء هذا الحكم، استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة، عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة، بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً، على إثر إحالة محاضر التحريات إليها، من قبل قبل فرع مكافحة المخدرات شرطة نابلس.

رام الله - دنيا الوطنأصدرت محكمة بداية نابلس، برئاسة القاضي أمجد عرفات، وعضوية والقاضي عبد المالك سمودي، والقاضي محمد جرادات، حكماً بإدانة المتهم الأول (م، خ ) بتهمة بيع مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو نبات من النباتات المنتجة لمثل تلك المواد في غير الحالات المسموح بها، سنداً لأحكام المادة (21/2) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة 10 سنوات وغرامة مالية 10 آلاف دينار أردني.وإدانة المتهم الثاني (ر، ل) والمتهم الثالث (ع، م) بتهمة تعاطي المخدرات أو مؤثرات عقلية في غير الحالات المرخص لها سنداً لأحكام المادة (17/1) من القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بشان مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية، وحكمت على كل واحد منهما بالحبس لمدة شهر، على أن تحتسب مدة التوقيف من العقوبة.