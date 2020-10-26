شارع استيطاني يُهدد بالتهام أشجار مُعمرة في الخليل

تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أعمال التخطيط وشق الطرق الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة، والمعروفة بالطرق الالتفافية، التي تخدم مستوطنات الاحتلال المقامة على الأراضي الفلسطينية.



وتعاني بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما تعانيه الضفة الغربية من الاستيطان، وسلب الأراضي لصالح الطرق الاستيطانية، وليس آخرها إخطارات بتقطيع مئات أشجار الزيتون المعمرة، لصالح توسيع الشوارع الاستيطانية.



اقتلاع الزيتون



وأفاد صقر أبو عياش، أحد أصحاب الأراضي، ورئيس لجنة الدفاع عن الأرض سابقاً، أن طواقم هندسية من سلطات الاحتلال، اقتحمت منطقة الحنونة شمال بيت أمر العام الماضي، وقامت بعمل حدود لتوسعة الطريق الاستيطاني، على الجانب البعيد عن أرضه.



وأضاف أبو عياش، أن طواقم الاحتلال عادت قبل أيام وأخطرته باقتلاع أشجار الزيتون على الجانب الذي فيه أرضه، في خطوة متجددة ضمن سياسات التنكيل بالمواطنين والمزارعين.



ولفت أبو عياش إلى أن سلطات الاحتلال تتعمد توسعة الشوارع الاستيطانية في المنطقة، انتقاماً من الأهالي، ولاقتلاع معظم الأشجار القريبة من الطريق.



وشدد أبو عياش على أنهم يرفضون اقتلاع أشجار الزيتون من أجل توسيع الطرق الاستيطانية، مؤكداً على أنه سيحمون زيتونهم بأجسادهم.



معاناة مضاعفة



بدوره، قال المواطن زياد أبو عياش: إنهم يعانون بشكل كبير من الطريق، الذي يمر بالقرب من مساكنهم ومزارعهم، حيث يسلكه المستوطنون واعتداءاتهم المتكررة.

رام الله - دنيا الوطن