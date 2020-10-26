جنين: تسجيل 33 إصابة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة، خلال الساعات الـ 24 الماضية.



ومن بين الإصابات، 14 إصابة في مدينة جنين، خمس إصابات في سيلة الحارثية، ثلاث إصابات في الجديدة، فيما تم تسجيل 25 حالة شفاء، وفق تصريح نشرته محافظة جنين، عبر صفحتها على (فيسبوك).



وأصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 284 حالة، جميعها في الحجر المنزلي، باستثناء سبع حالات، تخضع للعلاج والمراقبة في قسم العزل في مستشفى الشهيد خليل سليمان، كما استقر عدد الوفيات في المحافظة عند 17 منذ بدء الجائحة.