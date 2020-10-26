برعاية الاتحاد الإفريقي.. رئيس جنوب أفريقيا يُعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس جنوب إفريقيا، سايريل رامافوزا، اليوم الاثنين، استئناف مفاوضات سد النهضة غداً، برعاية الاتحاد الإفريقي.



ووفق قناة (سكاي نيوز) عربية، فإن وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، سيجتمعون غداً؛ لبحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة.



وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس: إنه لا يمكن مواصلة التفاوض حول سد النهضة، بنفس طريقة الجولات السابقة، مضيفاً "أننا نتمسك بالمفاوضات الثلاثية، حول سد النهضة، لكن بمنهج مغاير".