شينجيانغ الصينية تسجل 137 إصابة دون أعراض بكوفيد-19

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت السلطات الصحية المحلية بمنطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم بشمال غربي الصين، أن المنطقة سجلت 137 إصابة جديدة دون أعراض بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، حتى الساعة الثانية بعد ظهر اليوم (الأحد).



وسُجلت جميع حالات الإصابة الجديدة في إقليم كاشغار بجنوبي شينجيانغ بعدما تأكدت إصابة قروية بالغة من العمر 17 عاما من محافظة شوفو بالإقليم دون ظهور أعراض عليها أمس السبت خلال فحص حمض نووي روتيني.



وجمع الإقليم أكثر من 2.83 مليون عينة من المواطنين منذ يوم السبت وحصل 334800 شخص على نتائج الاختبار. وتعهد الإقليم باجراء اختبارات لنحو 4.75 مليون شخص، من بينهم 245 ألفا في شوفو.



وبدأ المقر المحلي للوقاية من المرض والسيطرة عليه إجراء فحص وبائي لحالات الإصابة المُكتشفة.