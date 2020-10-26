بدء إقامة مصنع للأسمنت بتكلفة 435 مليون دولار بمدينة بسلطنة عمان تستثمر بها الصين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت شركة الدقم الدولية للمشاريع الأسمنتية اليوم (الأحد) عن بدء تنفيذ أكبر مصنع متكامل في صناعة الأسمنت باستثمار يقدر بحوالي 435 مليون دولار أمريكي، وذلك في سلطنة عمان بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمدينة الدقم -التي تبعد حوالي 550 كلم جنوب عن العاصمة مسقط وتعتبر الصين أكبر مستثمر أجنبي بها.



وبحسب بيان رسمي للشركة حصلت وكالة أنباء (شينخوا) على نسخة منه تبلغ السعة الإنتاجية للمصنع الجديد حوالي 3.5 مليون طن سنويا ومن المتوقع أن يبدأ التشغيل الفعلي له في الربع الأول من عام 2023.



وذكر البيان أن المصنع الجديد سيسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمنت بينما يوجه جزء من الإنتاج إلى أسواق خارجية مثل الهند وسريلانكا وشرق إفريقيا استغلالا للتجهيزات العالمية في ميناء الدقم.



وقال البيان بأن الشركة المطورة وقعت مؤخرا اتفاقية حق الانتفاع مع الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، وقامت كذلك بالتنقيب اللازم للتعرف على أفضل موقع للمحجر لتوفير احتياجات المصنع من الحجر الجيري، إضافة إلى عمل كل الترتيبات الخاصة بتوفير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والحصول على جميع التصاريح البيئية والحكومية الأخرى.



وأشار البيان إلى أن الشركة المالكة للمشروع تنوي توسعة المصنع في مرحلة لاحقة ليشمل وحدة إضافية لإنتاج وتصدير مادة "الكلنكر" .



كما أشار إلى أن المشروع سيوفر 340 فرصة عمل بصورة مباشرة وحوالي 1000 وظيفة بصورة غير مباشرة.



يذكر أن الصين أكبر مستثمر في منطقة الدقم الاقتصادية الخاصة، حيث تقيم الحديقة الصناعية الصينية - العمانية على مساحة 11 هكتارا، وستصل قيمة الاستثمارات الصينية بها عند اكتمالها إلى 10.7 مليار دولار.