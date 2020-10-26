"الخارجية": فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

يعلن فريق العمل، المختص بتسهيل سفر طلبتنا الأعزاء للالتحاق بدراستهم، عن فتح باب التسجيل للطلبة الدارسين في الجامعات الأردنية، الذين لم يسجلوا على المنصات، التي أعلنا عنها سابقاً، خاصة الطلبة الجدد، الذين حصلوا على القبولات هذا العام، وذلك على الرابط التالي:



http://www.mofa.pna.ps/students



يفتح باب التسجبل في تمام الساعة 11 من صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 26/10/2020، ويغلق التسجيل في تمام الساعة الرابعة عصر يوم غد الثلاثاء الموافق 27/10/2020.



هذا التسجيل فقط للطلبة الذين لم يسجلوا لدينا سابقاً من القدامى والجدد، وهو الفرصة الأخيرة امامهم لمساعدتنا في تأمين سفرهم والتحاقهم بدراستهم.