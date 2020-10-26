منصة صينية لابتكارات الذكاء الاصطناعي تجذب 1.57 مليون مطور صيني وأجنبي

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رام الله - دنيا الوطن

جذبت منصة صينية الابتكارات الذكاء الاصطناعي ما يزيد عن 1.57 مليون مطور محلي وأجنبي.



وحصلت المنصة على دعم شركة آيفلايتيك الصينية العملاقة في التعرف على الصوت في خفي حاضرة مقاطعة آنهوي شرقي الصين، كما تم الموافقة عليها من قبل وزارة العلوم والتكنولوجيا في عام 2017، باعتبارها واحدة من الدفعات الأولى للمنصات الوطنية المفتوحة للجيل الجديد من ابتكارات الذكاء الاصطناعي.



وشهدت الصين زيادة في عدد التطبيقات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بعد أن أصدرت الدولة خطة لتطوير الجيل الجديد من الذكاء الاصطناعي في عام 2017، بهدف أن تصبح مركزا رئيسيا للابتكار في الذكاء الاصطناعي في العالم بحلول عام 2030.



وتم عرض المنتجات المتطورة القائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي يوم الجمعة في مهرجان مطوري آيفلايتيك العالمي الذي عقد في مدينة خفي، وكانت المنتجات المعروضة في مجالات مثل التصنيع والتعليم والرعاية الطبية وإدارة المدينة الذكية.



وقال ليو تشينغ فنغ رئيس مجلس إدارة شركة آيفلايتيك: "الشركات الصينية نشطة للغاية في تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، ونحن نرى إمكانية وآفاق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي تلبي متطلبات المجتمع".



وزاد عدد المطورين على المنصة المذكورة بمقدار 500 ألفا في العام الماضي، قال ليو إن المطورين على المنصة قدموا حتى الآن أكثر من 900 ألف تطبيق.



وأضاف: "ستستمر المنصة في التوسع، وستوفر شركتنا المزيد من الموارد للمطورين العالميين".