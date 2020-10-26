مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد مركز فلسطين لدراسات الأسرى، بأن قائمة عمداء الأسرى في سجون جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفعت لتصل إلى (51) أسيراً، بانضمام الأسير رائد محمود الشيخ (46 عاماً) من مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أنهى اليوم عامه العشرين، ودخل عامه الواحد والعشرين في سجون الاحتلال، بشكل متواصل.



وقال رياض الأشقر، مدير المركز: إن الأسير الشيخ، اعتقل بتاريخ 26/10/2000م ، خلال وجوده في الضفة الغربية، لظروف عمله هناك، ضمن صفوف الشرطة الفلسطينية، واتهمه الاحتلال بالمشاركة في عملية مقتل الجنديين الإسرائيليين في مقر شرطة رام الله، في الأول من تشرين الأول/ اكتوبر من العام 2000، وإلقائهما من الشبابيك.



وأشار الأشقر، إلى أن الاحتلال اعتقل بعد الحادث كافة عناصر الشرطة، الذين كانوا يعملون في المركز، الذي جرت فيه عملية قتل الجندين من قبل المواطنين، وكان من بينهم الأسير "الشيخ" حيث تعرض لتعذيب قاسٍ نفسي وجسدي، بعد أن اتهمه الاحتلال بالمسؤولية المباشرة عن قتل الجنديين، وأصدرت محاكم الاحتلال حكماً بحقه بالسجن المؤبد مرتين، وهو متزوج ولديه ابنان.



وبين بأن عمداء الأسرى، هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم (14) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً، أقدمهم الأسيران كريم يونس، وماهر يونس، وهما معتقلان منذ عام 1983، بينما (31) اسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً).



ونوه إلى أن من بين عمداء الأسرى، (26) أسيراً معتقلين منذ ما قبل اتفاق أوسلو، الذي وقعته السلطة مع الاحتلال عام 1994، وهم من يطلق عليهم "الأسرى القدامى" وهم من تبقى من الأسرى الذين اعتقلوا خلال سنوات الانتفاضة الأولى 1987 وما قبلها، وكان من المفترض إطلاق سراحهم جميعاً، ضمن الدفعة الرابعة من صفقة إحياء المفاوضات بين السلطة والاحتلال، أواخر عام 2013.



وطالب الأشقر، وسائل الإعلام الفلسطينية، بتسليط الضوء أكثر على هذه الشريحة من الأسرى، التي أفنت أعمارها خلف القضبان، من أجل حرية شعبها وكرامته، وهم الآن عرضة للخطر الشديد في ظل انتشار فيروس (كورونا) المستجد، ووصوله إلى سجون الاحتلال.