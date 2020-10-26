مستشفى "هداسا عين كارم" الإسرائيلي يستعد لإنشاء فرع في الإمارات

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مستشفى (هداسا عين كارم) الإسرائيلي، أنه يُجري محادثات مع مسؤولين في الإمارات؛ لإنشاء فرع في إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة.



ويأتي ذلك، بعد اتفاقات عديدة، تم التوقيع عليها ما بين الإمارات وإسرائيل، في عدة مجالات منها السياسية والثقافية والطبية والتعليمية والرياضية.



ويعتبر مستشفى (هداسا عين كارم) بمثابة المستشفى الإسرائيلي الرئيسي في القدس وضواحيها، حيث يقع مجمع المستشفى في الجنوب الغربي من القدس، بالقرب من حي عين كارم.