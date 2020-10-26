شاهد: (يديعوت) تكشف تفاصيل فضيحة حدثت بموقع عسكري إسرائيلي قرب حدود لبنان

رام الله - دنيا الوطننشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) مقطع فيديو قصير، للحظة دخول مراسلها إلى موقع عسكري إسرائيلي، قرب الحدود مع جنوب لبنان.وقالت الصحيفة: إن الأمر كان أشبه بفضيحة، حيث أنه قبل ثلاثة أشهر، تمكن مراسل (يديعوت أحرنوت) من دخول موقع للجيش كبير نسبيًا، وقريب جدًا من الحدود اللبنانية ولدقائق طويلة، ووثق تفاصيله دون عائق.وأوضحت، أن الموقع كان أشبه بالمهجور، ونقاط الحراسة فيه فارغة والكاميرات الأمنية متروكة، كما تم العثور على وثائق سرية حول نشاط الجيش، وإجراءات الحراسة والمعلومات الشخصية عن الضباط، الذين خدموا فيها والمعدات في الموقع.وذكرت الصحيفة، أنه تم العثور على "دفتر ملاحظات للقائد" به أرقام هواتف وأسماء عشرات الضباط، وتعليمات للجيش في الموقع- جرت الجولة قبل حوالي ثلاثة أشهر في فترة التحذيرات التي وصلت للجيش على الحدود اللبنانية من هجوم انتقامي يخطط له (حزب الله).