بتعليمات من الرئيس: التعميم على سفارات دولة فلسطين بإعادة تفعيل لجان الطوارائ

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وزير الخارجية، أحمد الديك، إنه وبتعليمات من الرئيس محمود عباس، فقد جرى التعميم على سفارات دولة فلسطين في دول العالم، بإعادة تفعيل لجان الطوارائ، وخلايا الأزمة التي تتابع الأوضاع الصحية لأبناء جالياتنا في العالم، للوقوف عند احتياجاتهم الصحية والمعيشية.



وأوضح الديك، في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين، أن 273 حالة وفاة، سجلت في صفوف جالياتنا منذ بدء الجائحة، كما وتم تسجيل إصابتين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالأمس، لترتفع بذلك حصيلة الاصابات إلى 6590.



وبين الديك، أنه بإمكان أي مواطن، يرغب بالسفر إلى الأردن، أن يقوم بزيارة منصة visit Jordan، ويقوم بالتسجيل وتعبئة البيانات المطلوبة، مشيراً في السياق إلى موافقة الأشقاء في المملكة الأردنية على التحاق جميع طلبتنا في الأردن، على أن يتم جدولة دخولهم على أربع دفعات، بواقع 150 طالباً وطالبة لكل منها، وستجرى لهم فحوصات (كورونا) داخل الوطن فقط.



وأضاف الديك، اليوم تتوجه الدفعة الحادية عشرة من المواطنين إلى دبي، على أن تتوجه غداً دفعة أخرى من الطلبة إلى اسطنبول والقاهرة، كما ستتوجه دفعة من المواطنين في الأيام المقبلة إلى اسطنبول، والولايات المتحدة.