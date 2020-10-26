شؤون فلسطينية

الصحة: عدد إصابات (كورونا) المُعلن عنه لا يعكس الواقع الوبائي في فلسطين

الصحة: عدد إصابات (كورونا) المُعلن عنه لا يعكس الواقع الوبائي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
قال مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المعلن عنها، لا تعكس الواقع الوبائي في فلسطين، مشيراً إلى أن الاستقرار الذي يتم الحديث عنه، فقط في الأرقام وعدد المسحات، وأن هناك إصابات لم يُجرَ لها فحوصات، وإنما الاكتفاء بالحجر المنزلي.

ودعا النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وبروتوكولاتها، للخروج بأقل الخسائر من فصل الشتاء، باعتباره موسماً لانتشار الفيروسات.

وأشار النجار، إلى أنه لدى وزارة الصحة، مسحات (كورونا) تكفي للشهور المقبلة، موضحاً أنه لا يوجد صورة واضحة للوضع الوبائي في فصل الشتاء.

أخبار ذات صلة

&#34;الخارجية&#34;: فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

"الخارجية": فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الخارجية&#34;: فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

"الخارجية": فتح التسجيل لطلبتنا بالجامعات الأردنية الذين لم يسجلوا سابقاً خاصة الجدد

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى إلى 51 أسيراً

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

النخالة يُصدر كلمة بالذكرى السنوية 25 لاستشهاد الشقاقي

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

بعد إصابته بورم جديد بالحنجرة.. الأسير كمال أبو وعر يفقد القدرة على النطق

منوعات

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: &#34;هي (كورونا) بتحلي كدا&#34;

أسماء جلال بإطلالة جريئة.. وصديقتها: "هي (كورونا) بتحلي كدا"

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: ياسمين صبري عن إطلالتها في الجونة: اختيار زوجي ويعطيني قوة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

شاهد: غادة عادل تثير الجدل بإطلالة كاشفة في ثاني ايام الجونة

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

معلومات عن زينب غريب صاحبة الفستان الموف بالجونة: حلقت شعرها زيرو

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

اختفت عن الأضواء 3 أعوام وعادت بجريمة قتل زوجها.. من هي عبير بيبرس؟

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

حقيقة القبض على حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

صور: نجمة لبنانية توافق على طلب يدها برومنسية

عربي

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب

مصر: لا مخالفات في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب