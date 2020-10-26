الصحة: عدد إصابات (كورونا) المُعلن عنه لا يعكس الواقع الوبائي في فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الخدمات الصحية المساندة في وزارة الصحة، أسامة النجار: إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) المعلن عنها، لا تعكس الواقع الوبائي في فلسطين، مشيراً إلى أن الاستقرار الذي يتم الحديث عنه، فقط في الأرقام وعدد المسحات، وأن هناك إصابات لم يُجرَ لها فحوصات، وإنما الاكتفاء بالحجر المنزلي.



ودعا النجار في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الاثنين، المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والوقائية والالتزام بتعليمات وزارة الصحة، وبروتوكولاتها، للخروج بأقل الخسائر من فصل الشتاء، باعتباره موسماً لانتشار الفيروسات.



وأشار النجار، إلى أنه لدى وزارة الصحة، مسحات (كورونا) تكفي للشهور المقبلة، موضحاً أنه لا يوجد صورة واضحة للوضع الوبائي في فصل الشتاء.