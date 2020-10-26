الحسيني: الاحتلال يستغل جائحة (كورونا) لتهويد المدينة

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير، عدنان الحسيني: إن برنامج الاحتلال لتهويد القدس، وتهجير المواطنين منها مستمر بذات النمط والأسلوب، مشدداً على أن الوضع في المدينة خطير جداً، ويحتاج إلى تحرك جدي.



وأوضح الحسيني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، أن الاحتلال يستغل الوضع الصحي المرتبط بجائحة (كورونا) لمواصلة عزل المدينة المقدسة، مشيراً إلى أن ما يقارب الـ 1300 محل تجاري، هي شبه مغلقة في البلدة القديمة، الأمر الذي أدى إلى وضع اقتصادي صعب جداً.