الوزير أبو جيش يُكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

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رام الله - دنيا الوطن

تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، وضمن سلسلة زيارات ميدانية، تقوم بها وزارة العمل من خلال الإدارة العامة للتفتيش وحماية العمل، نفذ وزير العمل د. نصري أبو جيش، زيارة لإحدى المنشآت المشغلة لعدد كبير من النساء، وذلك التزاماً بخطة وزارة العمل في الحفاظ على حقوق النساء العاملات ومراقبة بيئة العمل المشغلة لهن، من خلال جهود الإدارة العامة للتفتيش ووحدة النوع الاجتماعي.



وقد استهدفت الوزارة منذ عدة سنوات القطاعات المشغلة للنساء بشكل مكثف، من خلال عدد من الحملات للتأكد من عدم وجود تجاوزات بحقها، والتزام تلك المنشآت بمعايير منظمة العمل الدولية، وزيادة التوعية والارشاد بحقوق النساء في سوق العمل، والتوعية بأهمية تقديم الشكاوى في حال تعرضت لأي نوع من أنواع الانتهاكات، وللتشديد على الإجراءات المتخذة بحق المخالفين من المنشآت المستهدفة.



وأكد أبو جيش، خلال جولته، أن الوزارة تقوم بتعزيز وتقوية المواد الخاصة بحقوق النساء في قانون العمل، بالإضافة إلى تنفيذ زيارات ميدانية وحملات للمفتشين، تستهدف عدد من القطاعات لتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفير شروط لائقة لعمل النساء، ومراقبة الأعمال الخطرة والضارة بالصحة، التي يمنع تشغيل النساء بها.



كما قام أبو جيش، بتهنئة وتكريم النساء العاملات في المنشأة بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية، مثمناً جهودهن في تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني، خلال جائحة (كورونا).