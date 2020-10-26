إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بفيروس (كورونا)



وكان (كابينت كورونا) قد صادق أمس، بالإجماع على استئناف الدراسة في الصفوف الأربعة الأوائل بعد أسبوع، على أن يكون استئنافها منوطاً بتراجع المنحنى الوبائي، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وفي إطار المتفق عليه، سيتعلم تلاميذ الصفوف الأوائل والثواني نصف أسبوع، أما تلاميذ الصفوف الثالثة والرابعة، فسيدرسون طوال الأسبوع، ضمن مجموعات صغيرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، إصابة سكرتيرة في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بفيروس (كورونا).ووفق (القناة 12) الإسرائيلية، فإنه يتم فحص ما إذا كان نتنياهو وطاقمه، سيُطلب منهم الدخول للعزل أم لا.في السياق، يعود (كابينت كورونا) في إسرائيل، إلى الالتئام عند الواحدة من بعد الظهر عبر تطبيق "زووم" لإجمال النقاش حول المسائل المختلف عليها، ومن بينها النقليات وإعادة فتح المصالح التجارية، بعد نحو أسبوع، والأطر التعليمية ما بعد انتهاء الدوام في رياض الأطفال.