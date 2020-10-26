دولي

ترامب: كنت سعيداً قبل الرئاسة

ترامب: كنت سعيداً قبل الرئاسة
رام الله - دنيا الوطن
شدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على أنه يقاتل من أجل الطبقة الوسطى وحقوقها، بينما يقاتل منافسه الديمقراطي جو بايدن من أجل ابنه، بحسب تعبيره.

وقال ترامب: "أنا أقاتل من أجل الطبقة الوسطى، بينما هو يقاتل في الواقع من أجل هانتر، وأن ما فعلته عائلة بايدن وأعوانه وصمة عار، في إشارة إلى الصفقات التجارية الدولية لهانتر، عندما كان والده نائباً للرئيس الأميركي في حينه باراك أوباما، مؤكداً على أن بايدن هو سبب ترشحه للرئاسة في 2016، كما نقلت (العربية نت).

وتابع: "اعتقدت أن هذا قد يكون أسهل قليلاً (الفترة الرئاسية)، لم أكن أعرف أن المستنقع كان بهذا العمق، ولا أمانع في فعل ذلك، لكنني سأعود إلى المنزل وأنام لبعض الوقت بعد انتهاء كل شيء، في إشارة إلى انتهاء الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر".

وأكد ترامب لمؤيديه، الذين احتشدوا في في سيركلفيل أنه لم يكن ليفوز بالرئاسة أبدًا لو قام بايدن بعمل جيد كنائب للرئيس، مضيفاً بأنني لم أكن لأترشح يا جو، إذا قمت بعمل جيد، كنت أتمتع بحياة سعيدة للغاية، مضيفاً أنه كان يعيش حياة أسهل بكثير من هذه.

وكرر الانتقادات إلى برنامج بايدن، معتبراً أنه أول سياسي على الإطلاق، يعلن أنه سيضاعف الضرائب أربع مرات، مضيفاً "هذا التصرف الأكثر جنونا الذي رأيته في حياتي".

ويذكر أن الرئيس الجمهوري، دأب منذ أن عادت قضية نجل بايدن إلى الإعلام مجدداً الأسبوع الماضي على توجيه الانتقادات لمنافسه الديمقراطي، متهماً إياه بالفساد، كما انتقد بشدة بعض وسائل الإعلام؛ لعدم تغطيتها بما يكفي لتلك القضية التي اعتبرها فضيحة مدوية.

وكان مسؤولان كبيران في الإدارة الأميركية، أشارا في وقت سابق إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حصل على الكمبيوتر الخاص بهانتر بايدن، والذي يحتوي على رسائل إلكترونية تكشف بعضاً من معاملاته التجارية الخارجية، بما في ذلك الاتصالات التي حصلت قبل سنوات مع أوكرانيا والصين، بينما كان والده في منصبه الرسمي.

أخبار ذات صلة

شركة &#34;أسترا زينيكا&#34;: لقاح أكسفورد ضد (كورونا) سيكون الأول الذي يتم اعتماده

شركة "أسترا زينيكا": لقاح أكسفورد ضد (كورونا) سيكون الأول الذي يتم اعتماده

برعاية الاتحاد الإفريقي.. رئيس جنوب أفريقيا يُعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً

برعاية الاتحاد الإفريقي.. رئيس جنوب أفريقيا يُعلن استئناف مفاوضات سد النهضة غداً

شاهد: (يديعوت) تكشف تفاصيل فضيحة حدثت بموقع عسكري إسرائيلي قرب حدود لبنان

شاهد: (يديعوت) تكشف تفاصيل فضيحة حدثت بموقع عسكري إسرائيلي قرب حدود لبنان

إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بفيروس (كورونا)

إصابة سكرتيرة في مكتب نتنياهو بفيروس (كورونا)

روسيا: تسجيل زيادة يومية قياسية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل زيادة يومية قياسية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

ترامب والسوشيال ميديا… علاقة &#34;غرام وانتقام&#34;

ترامب والسوشيال ميديا… علاقة "غرام وانتقام"

البابا فرنسيس يُعلن عن نيته بتعيين 13 كاردينالاً جديداً

البابا فرنسيس يُعلن عن نيته بتعيين 13 كاردينالاً جديداً

للسيطرة على تفشي (كورونا).. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد

للسيطرة على تفشي (كورونا).. إسبانيا تُعلن حالة الطوارئ الصحية من جديد

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الوزير أبو جيش يكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

الوزير أبو جيش يكرم المرأة الفلسطينية العاملة في يومها الوطني

وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك

وزير الزراعة وجمعية رجال الأعمال يبحثان التعاون المشترك

&#34;الخارجية&#34; تدعو الراغبين بالسفر للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم التسجيل لديها

"الخارجية" تدعو الراغبين بالسفر للالتحاق بدراستهم وأعمالهم وأسرهم التسجيل لديها

منظمة التحرير تُحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

منظمة التحرير تُحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الأخرس

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن &#34;ريمون&#34;

نادي الأسير: قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن "ريمون"

مجدلاني: المرأة لها حقوق وهي شريك بالنضال الوطني والسياسي والاجتماعي

مجدلاني: المرأة لها حقوق وهي شريك بالنضال الوطني والسياسي والاجتماعي

بيت لحم: القبض على ستة أشخاص من أخطر المطلوبين والخارجين عن القانون

بيت لحم: القبض على ستة أشخاص من أخطر المطلوبين والخارجين عن القانون

لجنة الطوارئ: 55 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

لجنة الطوارئ: 55 إصابة بفيروس (كورونا) بمحافظة غزة خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

هكذا سخر أحمد فهمي من عدم دعوته وزوجته الى مهرجان الجونة

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في &#34;طاقة حب&#34;

صور: يسرا اللوزي جريئة كما لم تشاهدها من قبل في "طاقة حب"

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد: هل تنازلت مها أبو عوف عن 20 مليون جنيه ميراثها من عمر خورشيد؟

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

شاهد بالصور: دعوات لترميم مقبرة رجاء الجداوي ورد صادم من ابنتها

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: كيف كانت سلاف فواخرجي بعمر الـ18؟

صور: يسرا تدشن تطبيق &#34;حريف تمثيل&#34; لاكتشاف المواهب الشابة

صور: يسرا تدشن تطبيق "حريف تمثيل" لاكتشاف المواهب الشابة

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

شاهد: دانة مارديني تؤكد أنها بخير ولا صحة لما يشاع عن مرضها

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

صور: تجاوزت إحداها مليوني دولار.. أغلى أحذية مشاهير العالم

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

شاهد: يلقبها بملكتي ويقلد قصات شعرها.. قصة حب (جايسون موموا) وزوجته الأسطورية

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

صور: تجاوزت إحداها 2 مليون دولار.. أفخم ساعات مشاهير العرب

عربي

أنباء عن وفاة &#34;عزة الدوري&#34; النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

السيسي يُمدد حالة الطوارئ

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

وفاة برلماني مصري سابق بعد إعلان نتيجة زوجته في الانتخابات

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا

شاهد: الملك عبد الله والملكة رانيا يطمئنان على المصابين الأردنيين في فرنسا