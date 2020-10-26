الاحتلال يقتلع 60 شجرة زيتون في سلفيت ويجرف مساحات واسعة من أراضيها

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رام الله - دنيا الوطن

اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 60 شجرة زيتون من أراضي مدينة سلفيت، وجرفت مساحات واسعة من أراضيها.



وأفاد رئيس بلدية سلفيت عبد الكريم فتاش، بأن جرافات الاحتلال اقتلعت ما يقارب60 شجرة زيتون، وجرفت الأراضي الواقعة بالقرب من المدخل الشمالي لمدينة سلفيت، في المنطقة المسماه "المراحات"، تعود ملكيتها للمواطن زياد زهد.



وأضاف فتاش: أن قوات الاحتلال أخطرت بوقف العمل في تأهيل ملعب دولي وحديقة لذوي الاحتياجات الخاصة في المنطقة ذاتها.