نابلس: إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين مؤقتًا بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا)





يأتي ذلك، بعد تسجيل إصابات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19)، واحتمالية وجود مخالطين.



كما أعربت لجنة الطوارئ عن تخوّفها من الازدياد في أعداد المصابين بالفيروس في محافظة نابلس في الأيام الأخيرة، حيث سُجلت بالأمس فقط 104 حالات جديدة بين المواطنين، معلنة عن احتمالية رفع درجة الطوارئ في المحافظة، وفق تعليمات الحكومة، إذا ما استمر تصاعد أعداد المصابين بهذه الوتيرة.



وجددت لجنة الطوارئ رسالتها لعموم المواطنين باتخاذ تدابير الوقاية، ومن ضمنها ارتداء الكمامة في أماكن العمل، وكذلك تجنب التجمعات والأماكن المغلقة أوالمكتظة والتزام جميع القطاعات بالبروتوكولات الصحية المعلنة من قبل الحكومة ووزارة الصحة.

رام الله - دنيا الوطن‏قررت لجنة الطوارئ في محافظة نابلس، اليوم، إغلاق مكتب ضريبة الدخل في محافظة نابلس، والكائن في مجمع نابلس مول "المتنزه" بشكل مؤقت، بالإضافة إلى إغلاق مدرستيْن في كلٍّ من بلدة بيت فوريك ومدينة نابلس.