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أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين

أنباء عن وفاة "عزة الدوري" النائب السابق لصدام حسين
عزة الدوري
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت قيادة حزب البعث، وفاة نائب الرئيس العراقي الأسبق، عزة الدوري، المطلوب للحكومة العراقية، عن عمر ناهز الثمانين عاماً.

وعزة الدوري، من مواليد (1 تموز 1942)، هو الرجل البعثي الثاني، إبان حكم الرئيس الأسبق صدام حسين، حيث شغل مركز نائب رئيس مجلس قيادة الثورة، وقبلها عدة مناصب رفيعة من بينها منصب وزير الداخلية العراقي، ووزير الزراعة العراقي. 

وقالت قناة (روداو) إنه بعد الغزو الأميركي للعراق، اختفى عزة الدوري، وأعلن حزب البعث العراقي، أنه تسلم منصب الأمين العام للحزب، خلفاً للرئيس العراقي الأسبق صدام حسين، بعد إعدامه عام 2006.

ونسبت إليه تسجيلات صوتية ومرئية في فترات مختلفة منذ ذلك الحين، وظهر في أول تسجيل مرئي له في يوم 7 نيسان/ أبريل 2012 بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتأسيس حزب البعث العربي الاشتراكي. 

وينتمي عزة الدوري إلى فخذ البو حربة، وهي جزء من عشيرة المواشط في مدينة الدور، بمحافظة صلاح الدين.

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