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شؤون فلسطينية

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في بتير لصالح الاستيطان

الاحتلال يستولي على عشرات الدونمات في بتير لصالح الاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
 استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على عشرات الدونمات في بلدة بتير غرب بيت لحم. 

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية ، بأن الاحتلال صادق على مخطط هيكلي تفصيلي للاستيلاء على عشرات الدونمات، في منطقتي الجبجب حوض 11 وخلة أبو حارث حوض 12 شمال بتير، لصالح التوسع الاستيطاني. 

وأشار بريجية، إلى أن بلدة بتير تتعرض منذ فترة إلى هجمة استيطانية تمثلت بنصب كرافانات، وشق طرق استيطانية. 

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