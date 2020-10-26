دولي

روسيا: تسجيل زيادة يومية قياسية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل زيادة يومية قياسية بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت روسيا، اليوم الاثنين، زيادة يومية قياسية جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19). 

وأعلن مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس (كورونا)،
 تسجيل 17347 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، لتبلغ الحصيلة مليوناً و531224 حالة.

وأفاد المركز في تحديثه اليومي، بوفاة 219 شخصاً خلال اليوم الماضي، مقابل 229 في اليوم السابق و296 السبت، ما رفع إجمالي الوفيات إلى 26269.

وذكر المركز، أن مجموع المتعافين من (كوفيد- 19) وصل إلى مليون و146096 بعد تسجيل 7574 حالة شفاء جديدة خلال اليوم الماضي، فيما تبقى هناك 358859 حالة نشطة.

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