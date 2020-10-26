"الصحة" بغزة: تسجيل 152 إصابة بـ (كورونا) وتعافي 85 في 24 ساعة الماضية

غزة- دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة، بغزة، اليوم الاثنين، تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).جاء ذلك، خلال موجز التقرير اليومي لفيروس (كورونا) في قطاع غزة، بعد إجراء 2024 فحصاً مخبرياً خلال الـ 24 ساعة الماضية.كما أعلنت عن تعافي 85 حالة جديدة من مصابي الفيروس، ليصبح إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/ مارس الماضي 5594 إصابة منها 2080 حالة، نشطة حالياً، و3483 من المتعافين، فيما وصل عدد الوفيات إلى 31.