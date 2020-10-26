المباحث العامة بغزة: أوقفنا شخصًا أطلق النار خلال شجار عائلي

رام الله - دنيا الوطنأعلنت المباحث العامة "قسم مباحث التفاح والدرج" في محافظة غزة، مساء أمس الأحد، أنها أوقفت مواطناً، أطلق النار في الهواء من سلاح "كلاشنكوف" خلال شجار عائلي بمنطقة التفاح شرق مدينة غزة.وأكدت المباحث العامة، وفق الموقع الالكتروني لداخلية غزة، أنها أوقفت المدعو (م. ر) على خلفية إطلاقه النار في الهواء، خلال شجار عائلي، وضبطت السلاح المستخدم في الحادثة.وقال المباحث: إنه وبالتحقيق مع المذكور، اعترف بواقعة إطلاق النار، وعليه تمت إحالة القضية والسلاح المضبوط إلى النيابة العامة، حسب الأصول.