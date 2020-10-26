الاحتلال يهدم منزلا في الطيبة غرب جنين
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي خالد جبارين ، بأن قوات الاحتلال حاصرت منذ ساعات الصباح الباكر، منزل المواطن أحمد محمود جبارين لهدمه؛ بحجة عدم الترخيص.
وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب جنين.
وأفاد رئيس المجلس القروي خالد جبارين ، بأن قوات الاحتلال حاصرت منذ ساعات الصباح الباكر، منزل المواطن أحمد محمود جبارين لهدمه؛ بحجة عدم الترخيص.
وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.
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