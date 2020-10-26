الاحتلال يهدم منزلا في الطيبة غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، منزلا في قرية الطيبة الواقعة بمحاذاة جدار الفصل العنصري غرب جنين.



وأفاد رئيس المجلس القروي خالد جبارين ، بأن قوات الاحتلال حاصرت منذ ساعات الصباح الباكر، منزل المواطن أحمد محمود جبارين لهدمه؛ بحجة عدم الترخيص.



وتبلغ مساحة المنزل 130 مترا مربعا.