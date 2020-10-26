في خضم أزمة الرسوم المسيئة للنبي محمد.. ماكرون يُخاطب المسلمين بالعربية





واحتدم النقاش في فرنسا، حول طرق التعامل مع ظاهرة "التطرف الإسلامي" بعد قطع رأس المعلم قرب إحدى مدارس ضواحي باريس.





وكان ماكرون، تعهد بتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي، الذي نشر رسوماً عن النبي محمد- صلى الله عليه وسلم.

رام الله - دنيا الوطننشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الأحد، تغريدة باللغة العربية، تزامناً مع الأزمة التي أثيرت بنشر رسوم "كاريكاتورية" عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.وقال ماكرون على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "لا شيء يجعلنا نتراجع أبداً، ونحترم كل أوجه الاختلاف بروح السلام، ولا نقبل أبداً خطاب الحقد، وندافع عن النقاش العقلاني، وسنقف دوماً إلى جانب كرامة الإنسان والقيم العالمية"، كما نقلت (روسيا اليوم).