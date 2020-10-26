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شؤون فلسطينية

قوى رام الله والبيرة تدعو لأوسع حراك شعبي إسناداً للأخرس

قوى رام الله والبيرة تدعو لأوسع حراك شعبي إسناداً للأخرس
رام الله - دنيا الوطن
أكدت القوى الوطنية والإسلامية لمحافظة رام الله والبيرة، أن جريمة إعدام الشاب عامر صنوبر 18عاماً بالقرب من بلدة ترمسعيا، تمثل إرهاب دولة، تمارسه دولة الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني، وهو ما يستدعي سرعة التحرك؛ لمحاكمة دولة الاحتلال، وتوفير الحماية الدولية.

وقالت القوى في بيان صادر عنها صباح اليوم، استمرار الفعاليات المساندة للإضراب البطولي للأسير ماهر الأخرس في يومه 92 على التوالي، رفضاً لاعتقاله الإداري، وهو يصارع الموت، ودعت لأوسع مشاركة في الاعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في مدينة البيرة يوم غد الثلاثاء 27/10 الساعة الحادية عشرة ظهراً لإيصال رسالة للمؤسسات الدولية للتدخل لإنقاذ حياة الأسرى، والمطالبة بالضغط لوقف حملات القمع المتصاعدة في سجون الاحتلال.

كما دعت القوى لأوسع مشاركة في فعالية وعد بلفور المشؤوم، التي تأتي هذا العام، وسط تكالب المؤامرات التي تتكثف من أطراف عديدة؛ لتصفية القضية الوطنية للشعب الفلسطيني من (صفقة القرن) المشؤومة إلى مشاريع "الضم والتهويد"، ضمن محاولات اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه، حيث دعت القوى أبناء شعبنا للتجمع على دوار المستحضرات الطبية بالبالوع يوم الاثنين 2/11 عند الساعة 12:00 ظهراً تاكيداً على رفض المؤامرات التصفوية بما فيها مشاريع التطبيع الجارية التي لن تمر، ولن تنال من عزيمة شعبنا المصمم على الخلاص والحرية والاستقلال .

وحذر البيان من ان اتفاقية التطبيع الجديدة مع السودان تاتي في ذات السياق التامري لتمرير صفقة القرن، وتفتيت بقايا الموقف العربي الداعم لحقوق شعبنا، وتمثل طعنة جديدة لقرارات الاجماع العربي كما حذر من اقدام اطراف عربية اخرى للانضمام لركب التطبيع المخزي، وابرام اتفاقيات مع دولة الاحتلال في الوقت الذي تصعد من جرائمها بحق شعبنا، وارضه، وحقوقه العادلة المشروعة، ودعت للنزول للشارع يوم توقيع الاتفاق السوداني الاحتلالي رفضا لهذا المشروع الغادر، ووجهت التحية لشعب السودان، وقواه الحية التي عبرت عن رفضها لاتفاق العار .

واعتبر البيان تصنيف القطب الطلابي "بالمنظمة الارهابية" بانه وسام فخر على جبين الحركة الطلابية مؤكدا ان الاحتلال يجب ان يكون اخر من يتحدث عن الارهاب، وهو يمارس يوميا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني
ووجه البيان التحية للمزارعين، والحملات التي انطلقت في القرى والارياف للمساعدة في موسم الزيتون في ظل تصاعد اعتداءات، وجرائم المستوطنين بحق شعبنا، ودعت لتوسيع نظام العونة، والمشاركة الواسعة في حملات قطف الزيتون خصوصا في المناطق التي تتعرض لاعتداءات المستوطنين .

وختمت القوى بيانها بالتاكيد ان 103 سنوات منذ صدور وعد بلفور المشؤوم لم يتوقف الشعب الفلسطيني في تقديم التضحيات ارتباطا بارض وطنه رغم المجازر والنكبات، وشلال الدم المتواصل مؤكدا تمسكه بحقوقه في عودة اللاجئين الى ديارهم التي شردوا منها، وحق تقرير المصير، والاستقلال الوطني في دولته المستقلة، وعاصمتها القدس، وشددت على اهمية ترتيب البيت الداخلي، واستعادة الوحدة الوحدة الوطنية لمواجهة التحديات باعتبارها الطريق الاقصر لافشال المؤامرات، وفي اطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كل اماكن تواجده.

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