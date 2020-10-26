الاحتلال يعتقل مواطنين ويعتدي على أمين سر "فتح" في عابود

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين مواطنين، واعتدت على أمين سر حركة فتح في محافظة رام الله بالضرب.



وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن رشاد كرجة بعد أن داهمت منزله في قرية صفا غرب رام الله، ومفيد حسن عطا (55 عاما) من دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.



كما اعتدى جنود الاحتلال المتواجدين على حاجز سلواد بالضرب على أمين سر حركة فتح في منطقة الشهيد ماهر سلامة في عابود، أحمد فؤاد محمد أبو زايد (35 عاما)، نقل على إثره إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله.