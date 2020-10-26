مجلس الأمن يُناقش اليوم رؤية الرئيس عباس وعقد مؤتمر دولي للسلام

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

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رام الله - دنيا الوطن

يناقش مجلس الأمن الدولي، في جلسة مفتوحة اليوم الاثنين، مطالبة الرئيس محمود عباس، للأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، البدء بخطوات عملية لعقد مؤتمر دولي للسلام، لإنجاز حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس.



وفي وقت سابق، قال مندوب فلسطين الدائم في الامم المتحدة رياض منصور: إن الجلسة تأتي في إطار الحراك المتواصل ضد الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته، وتم التحضير لها مع كافة الأعضاء والأطراف المعنية بينها روسيا، التي تتولى رئاسة المجلس للشهر الجاري، واتفق على إعطائها أهمية إضافية برفع مستوى تمثيلها، بمشاركة وزراء ونواب وزراء خارجية بعض الدول، إلى جانب المندوبين الدائمين.



وأكد منصور، أن الجلسة ستتطرق الى الهجمة الاستيطانية، وخطوات الضم، وانتهاكات الاحتلال ضد الأسرى، وفي مقدمتهم الاسير المضرب عن الطعام ماهر الأخرس، مشيراً إلى التضامن الواسع معه، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإطلاق سراحه، وسراح كافة المعتقلين إدارياً.