البابا فرنسيس يُعلن عن نيته بتعيين 13 كاردينالاً جديداً

أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، الأحد، عن نيته تعيين 13 كاردينالاً جديداً، أحدهم من أصول أمريكية إفريقية.



وقال البابا مخاطباً المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس في الفاتيكان: "إنه سيعقد في 28 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، كونسيستوار، وهو مجلس للكرادلة يرأسه البابا، من أجل تعيين 13 كاردينالاً جديداً"، كما نقلت (روسيا اليوم).



ويعد تعيين رئيس لأساقفة واشنطن كاردينالا ممارسة عادية، غير أنها المرة الأولى التي يعود فيها هذا المنصب لرجل كنيسة أمريكي من أصول إفريقية، كما نقلت صحيفة (واشنطن بوست).



وتلا رئيس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية أسماء الكرادلة الجدد وبينهم اسم المطران ويلتون غريغوري، رئيس أساقفة واشنطن (72 عاماً)، الذي تولى هذا المنصب العام الماضي، خلفاً للكاردينال دونالد ويرل، الذي استقال على خلفية اتهامه بالتستر على جرائم استغلال جنسي ارتكبها قساوسة.

رام الله - دنيا الوطن