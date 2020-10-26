السيسي يُمدد حالة الطوارئ

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.



ووفق صحيفة (اليوم السابع) فقد أصدر الرئيس المصري، اليوم، القرار الجمهوري رقم 596 لسنة 2020 القاضي بإعلان حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر.



ونصت المادة الثانية من القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية، بأن تتولى القوات المسلحة، وهيئة الشرطة، اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



ووفقاً للمادة الثالثة من القرار، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ.



ووفقاً للمادة الرابعة، يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية، بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه.



وانتهت أمس الأحد الثلاثة أشهر، التي وافق البرلمان المصري بتاريخ الاثنين 20 تموز/ يوليو، على تمديدها في البلاد، حيث بدأت في 27 تموز/ يوليو.





وأعلن فرض حالة الطوارئ لأول مرة في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، في مناطق معينة في شمال سيناء، بقرار من السيسي.