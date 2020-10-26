الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين خلال مداهمات في الضفة والقدس

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رام الله - دنيا الوطن

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات طالت عددا من المواطنين في الضفة والقدس المحتلتين، بينهم أسيرة محررة.



ففي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيرة المحررة بيان فرعون من العيزرية، بعد 3 أشهر فقط من الإفراج عنها، حيث أمضت 42 شهرا في سجون الاحتلال.



وبيان فرعون طالبة في جامعة القدس وكانت ممثلة الأسيرات في سجن الدامون، وهي خطيبة الأسير أحمد عزام الذي يقضي حكماً بالسجن الفعلي مدة 5 سنوات وثمانية أشهر.



كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب نسيم حربي عبيد، من منزله في قرية العيساوية وسط اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام بكثافة.



واعتقل الاحتلال الشاب محمد أبو الهوى، من منزله في بلدة الطور بالقدس المحتلة.



وفي نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أيهم عقل عقب مداهمة منزله في بلدة سبسطية، ومصادرة الهواتف الخلوية من المنزل وتخريبه.



وداهمت قوات الاحتلال منازل المواطنين ناهض عقل وعبد الجبار محمود ورزق عقل في سبسطية، وفتشتها وعبثت في محتوياتها، وحققت مع سكانها ميدانيا.



كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وانتشر جنود الاحتلال في سهل البلدة وسط إطلاق قنابل الإنارة في محيط مستوطنة "ألون موريه" المقامة على الأراضي المواطنين في المنطقة.



وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شبان وهم: مجاهد الدبوس، وهاني عطا أبو ارميلة، وصدام السعدي، بعد دهمت وتفتيش منازلهم في عدد من أحياء المدينة.



وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة هندازة شرق بيت لحم، واعتقلت الأسير المحرر المريض نضال إبراهيم أبو عاهور (46 عاما)، بعد دهم منزله وتفتيشه، علما أنه يعاني من فشل كلوي.



يذكر أن سلطات الاحتلال أفرجت عن الأسير أبو عاهور من سجونها قبل حوالي ثلاثة اشهر، بعد أن تدهورت حالته الصحية.



واعتقلت قوات الاحتلال الشاب فراس إبراهيم عبيات، بعد مداهمه منزله، في خلايا اللوز جنوب بيت لحم، بعد القيام بمداهمة وتكسير أبواب المنزل.



وفي الخليل، اقتحمت دوريات الاحتلال قرية الطبقة بمدينة دورا جنوب الخليل، واعتقلت الشاب عارف حريبات.



كذلك اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر مشير عبد القادر الشحاتيت، بعد دهم وتفتيش منزله في قرية مثلث خرسا بالخليل.



ويواصل الاحتلال حملات الاعتقال والدهم والتفتيش اليومية، ويتخللها إرهاب السكان وخاصة النساء والأطفال، ويندلع على إثرها مواجهات مع الشبان الفلسطينيين.